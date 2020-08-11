Раскрыт статус покинувшей Белоруссию Тихановской

Литва предоставила кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской охрану, она получила визу и находится в стране статусе «гостьи». Об этом заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс, передает «Sputnik Литва».

По его словам, литовские власти заботятся о безопасности Тихановской и ее детей, а также главы штаба Марии Мороз , которая прибыла в страну вместе с политиком.

На своей странице в Facebook о ситуации с Тихановской высказался президент Литвы Гитанас Науседа: «Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео [с просьбой не выходить на протесты] Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломить человека и дух народа».

По словам Науседы, сейчас Тихановской нужно прийти в себя после пережитого шока и физических испытаний. Он выразил готовность предоставить политическое убежище силам, «готовым создавать свободу и демократию».

Ранее в штабе оппозиции заявили об угрозах и давлении властей на Тихановскую со стороны белорусских властей. Там подтвердили версию о том, что видео, где она призывает граждан не выходить на протесты, было записано под давлением силовиков в кабинете главы Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) Белоруссии Лидии Ермошиной

Тихановская объяснила, что решение покинуть Белоруссию она приняла самостоятельно. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.