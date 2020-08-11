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Тихановскую взяли под охрану 

Lenta.ru и ещё 2 42 минуты назад
Раскрыт статус покинувшей Белоруссию Тихановской
Фото: Reuters
Литва предоставила кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской охрану, она получила визу и находится в стране статусе «гостьи». Об этом заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс, передает «Sputnik Литва».
По его словам, литовские власти заботятся о безопасности Тихановской и ее детей, а также главы штаба Марии Мороз, которая прибыла в страну вместе с политиком.
На своей странице в Facebook о ситуации с Тихановской высказался президент Литвы Гитанас Науседа: «Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео [с просьбой не выходить на протесты] Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломить человека и дух народа».
Штаб Тихановской поддержал протестующих
По словам Науседы, сейчас Тихановской нужно прийти в себя после пережитого шока и физических испытаний. Он выразил готовность предоставить политическое убежище силам, «готовым создавать свободу и демократию».
Ранее в штабе оппозиции заявили об угрозах и давлении властей на Тихановскую со стороны белорусских властей. Там подтвердили версию о том, что видео, где она призывает граждан не выходить на протесты, было записано под давлением силовиков в кабинете главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидии Ермошиной.
Тихановская объяснила, что решение покинуть Белоруссию она приняла самостоятельно. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.
Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране два дня проходили акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Мороз , Лидия Ермошина , Центризбирком России , Литва
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