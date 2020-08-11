Раскрыт статус покинувшей Белоруссию Тихановской

По словам Линкявичуса, Тихановская и ее дети, которые прибыли в страну ранее, находятся в безопасности. Правительство Литвы предоставило им непубличное безопасное убежище. Тихановская получила визу и находится в стране статусе гостьи.

Глава МИД отметил, что реальной угрозы безопасности Тихановской пока нет, но в Литве «должны сделать все, чтобы она не возникла».

Линкявичус предположил, что видеообращение, в котором Тихановская призывает граждан Белоруссии не участвовать в протестах, было записано еще в Минске и, возможно, под давлением. Ранее ту же версию выдвинули в штабе Тихановской, заявив, что запись была сделана под давлением в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной , где экс-кандидат в президенты находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.