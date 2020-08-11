Раскрыт статус покинувшей Белоруссию Тихановской

Власти Литвы обеспечивают безопасность кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая с 10 августа находится на территории балтийской республики. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в ходе пресс-конференции, передает «Sputnik Литва».
По словам Линкявичуса, Тихановская и ее дети, которые прибыли в страну ранее, находятся в безопасности. Правительство Литвы предоставило им непубличное безопасное убежище. Тихановская получила визу и находится в стране статусе гостьи.
Глава МИД отметил, что реальной угрозы безопасности Тихановской пока нет, но в Литве «должны сделать все, чтобы она не возникла».
Линкявичус предположил, что видеообращение, в котором Тихановская призывает граждан Белоруссии не участвовать в протестах, было записано еще в Минске и, возможно, под давлением. Ранее ту же версию выдвинули в штабе Тихановской, заявив, что запись была сделана под давлением в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где экс-кандидат в президенты находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Как сообщал «Рамблер», 10 августа Тихановская заявила, что не признает результаты прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента и победу действующего главы государства Александра Лукашенко. Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве. По словам доверенного лица политика Ольги Ковальковой, белорусские власти не оставили Тихановской выбора и вывезли ее за пределы страны вместе начальником ее предвыборного штаба Марией Мороз.