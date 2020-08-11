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Литва выдала Светлане Тихановской годовую визу 

Говорит Москва 1 час назад
Литва выдала Тихановской годовую визу
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс в ходе пресс-конференции сообщил, что литовские власти предоставили экс-кандидату в президенты Белоруссии место для проживания.
Он отметил, что Литва позаботится о её безопасности. Кроме того, глава литовского МИДа заявил, что в Белоруссии на Тихановскую оказывалось давление, поэтому у неё не было выборов, кроме как покинуть страну.
Ранее стало известно, что белорусский оппозиционер находится в Вильнюсе. Сообщалось, что до этого её задержали и удерживали около семи часов. Позднее Тихановская последовательно опубликовала два видеообращения: в одном заверила, что покинула Белоруссию самостоятельно, а во втором призвала своих сторонников отказаться от несанкционированных акций протеста.
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В мире , Светлана Тихановская , МИД , Литва
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