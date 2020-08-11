Литва выдала Тихановской годовую визу

Министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс в ходе пресс-конференции сообщил, что литовские власти предоставили экс-кандидату в президенты Белоруссии место для проживания.

Он отметил, что Литва позаботится о её безопасности. Кроме того, глава литовского МИДа заявил, что в Белоруссии на Тихановскую оказывалось давление, поэтому у неё не было выборов, кроме как покинуть страну.

Ранее стало известно, что белорусский оппозиционер находится в Вильнюсе. Сообщалось, что до этого её задержали и удерживали около семи часов. Позднее Тихановская последовательно опубликовала два видеообращения: в одном заверила, что покинула Белоруссию самостоятельно, а во втором призвала своих сторонников отказаться от несанкционированных акций протеста.