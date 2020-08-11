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Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир 

Мария Иванова 1 час назад
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Фото: РИА Новости
Telegram-канал «Расстрельный» обратил внимание на реакцию иностранных СМИ на новость о регистрации российской вакцины от коронавируса. Посвященные этому событию материалы вышли в The Independent, The Jerusalem Post, Associated Press и многих других изданиях с пометкой «срочно».

«Breaking News: Сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, заявил Путин. Новость стремительно покоряет иностранные СМИ», — отметил автор «Расстрельного» (орфография и пунктуация сохранены).

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.
Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что разработчики вакцины будут проводить дальнейшие клинические исследования с участием нескольких тысяч человек. Вакцину планируют выпустить в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Вакцинация будет добровольной.
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Комментарии 1
В мире , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , The Independent , Associated Press
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