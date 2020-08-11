Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир 

Telegram-канал «Расстрельный» обратил внимание на реакцию иностранных СМИ на новость о регистрации российской вакцины от коронавируса. Посвященные этому событию материалы вышли в The Independent, The Jerusalem Post, Associated Press и многих других изданиях с пометкой «срочно».

«Breaking News: Сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, заявил Путин. Новость стремительно покоряет иностранные СМИ», — отметил автор «Расстрельного» (орфография и пунктуация сохранены).

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.