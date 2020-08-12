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Россия дала пощёчину Японии? Развяжется ли война из-за Южнокурильских островов? 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Одна из новых поправок к Конституции России запрещает любую передачу территорий нашей страны кому бы то ни было. Многие сразу справедливо посчитали, что в первую очередь она относится к давно надоевшей истории с японцами, выпрашивающими Южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островков Хабомаи. В Японии это вызвало скандал — ситуация накалилась.
На Кунашире в Южно-Курильске сразу же после референдума появился бетонный памятный знак, на котором высечены строчки из 67-й статьи Конституции. А 5 августа рядом с новопостроенным аварийно-спасательным центром МЧС (такой же скоро появится и на Итурупе) открыли памятную доску, на которой высечено выражение императора Николая I: «Где русский флаг раз поднят — там он спущен быть не может». Кстати, эти же строки наличествуют и на наших военных базах в Сирии. В Японии, мягко говоря, сильно расстроились из-за того, что теперь Россия даже не будет обсуждать территориальные вопросы.
«Курилы не вернутся, пока Россию не уничтожит бедствие»
Пока политики и японская пресса не обсуждают возможность возврата территорий военным путём. Японская военная доктрина рассчитана на оборону своей территории прежде всего от России и Китая, желательно с помощью США. В последние годы Токио очень беспокоит возможный локальный конфликт с КНР вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). Сейчас их контролируют японцы — эти безлюдные камни ценны шельфом, на котором нашли газ, и рыбными угодьями. Но теоретически можно допустить, что в какой-то момент у очередного руководства в Токио откажут мозги и они решат подёргать русского медведя за уши в районе Курил.
В России тоже есть целая плеяда не очень добросовестных экспертов, периодически пугающих обывателя мощью японской армии.
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В мире , Видео , Япония
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