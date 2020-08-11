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«Зеленые» пригласили Тихановскую в Австрию 

ТАСС 42 минуты назад
«Зеленые» пригласили Тихановскую в Австрию
Фото: РИА Новости
Входящая в австрийскую правительственную коалицию партия "Зеленые" вступила в контакт с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию. Об этом заявила во вторник депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента), спикер правящей партии "Зеленые" по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич.

"Заместитель главы фракции ["Зеленых"] установила контакт с бежавшей в Литву кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию", — говорится в распространенном заявлении партии "Зеленые". "Мы хотим из первых уст узнать, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии, и вместе изучить, как Австрия может помочь успокоить накаленную ситуацию и в среднесрочной перспективе внести вклад в мирные системные изменения в Белоруссии", — заявила австрийский парламентарий.

По ее словам, события последних дней явно показали, что дни Александра Лукашенко сочтены, потому что никто не может долго оставаться у власти вопреки воле собственного народа. "Я призываю президента Белоруссии подумать о благополучии своей страны и воздержаться от эскалации против демонстрантов. Это единственный способ предотвратить дальнейшее ухудшение нынешней ситуации", — отметила депутат.
МИД Австрии в понедельник заявил, что Вена осуждает насилие после выборов президента Белоруссии, которые не отвечали международным стандартам и рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Австрия при этом призвала белорусские власти немедленно освободить всех активистов, правозащитников и журналистов, задержанных по политическим мотивам. В канцелярии президента Австрии сообщили, что глава государства Александер Ван дер Беллен не будет направлять поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко, которого австрийские власти принимали с визитом в Вене в ноябре 2019 года.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , Австрия , Литва
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