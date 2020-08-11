«Зеленые» пригласили Тихановскую в Австрию 

"Заместитель главы фракции ["Зеленых"] установила контакт с бежавшей в Литву кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию", — говорится в распространенном заявлении партии "Зеленые". "Мы хотим из первых уст узнать, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии, и вместе изучить, как Австрия может помочь успокоить накаленную ситуацию и в среднесрочной перспективе внести вклад в мирные системные изменения в Белоруссии", — заявила австрийский парламентарий.