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В ЕС потребовали от Белоруссии начать говорить с оппозицией 

ИА Regnum и ещё 6 48 минут назад
В ЕС потребовали от Минска начать диалог с оппозицией
Фото: ТАСС
Прибалтика и пять стран Северной Европы потребовали от властей Белоруссии срочно начать диалог с оппозицией, передаёт 11 августа RT.
Под заявлением поставили подписи министры иностранных дел этих государств.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские власти инициировали экстренный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии, где после победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах (9 августа) продолжаются задержания протестующих.
Участники протестов, проходящих в ряде городов Белоруссии, в том числе и в столице, заявляют, что итогам президентских выборов верить нельзя.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС
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