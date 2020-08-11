Польша решила помочь Лукашенко в борьбе с протестами

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Польша захотела стать посредником между Лукашенко и оппозицией 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Варшава готова выступить в роли посредника в переговорах между властями Белоруссии и оппозицией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

«Польша готова играть роль посредника между оппозицией и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Еще есть место для диалога», — цитирует ТАСС Чапутовича.

Ранее в Польше несколько сотен человек приняли участие в акции протеста итогов выборов президента Белоруссии.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.
При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.
В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.
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В мире , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , Яцек Чапутович , Александр Лукашенко , МИД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Варшава , Польша
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