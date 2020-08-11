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Европа подготовит декларацию по выборам в Белоруссии 

Павел Тиунов и ещё 1 43 минуты назад
Евросоюз высказался о выборах в Белоруссии
Фото: Getty Images
27 глав министерств иностранных дел европейских стран готовят декларацию по ситуации в Белоруссии, написал в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Он также призвал власти страны прекратить репрессии граждан.
Твит появился в соцсети 11 августа. В нем Боррель подчеркнул, что аресты мирно настроенных граждан, а также насилие по отношению к ним должны быть прекращены. Он добавил, что у белорусов есть право на демократические, свободные и честные выборы.

«Мы внимательно следим за ситуацией и готовим ответ ЕС и декларацию 27 министров иностранных дел по Белоруссии», — написал представитель ЕС.

Накануне, как сообщал «Рамблер», на внеочередную встречу собрались послы стран ЕС в Минске. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Известно, что в ходе заседания дипломаты выразили разочарование ситуацией, сложившейся в Белоруссии.
Комментарии 2
В мире , Яцек Чапутович , Жозеп Боррель , ЕС
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