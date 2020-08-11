Евросоюз высказался о выборах в Белоруссии

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.



Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.



Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 11, 2020 27 глав министерств иностранных дел европейских стран готовят декларацию по ситуации в Белоруссии , написал в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель . Он также призвал власти страны прекратить репрессии граждан.

Твит появился в соцсети 11 августа. В нем Боррель подчеркнул, что аресты мирно настроенных граждан, а также насилие по отношению к ним должны быть прекращены. Он добавил, что у белорусов есть право на демократические, свободные и честные выборы.

«Мы внимательно следим за ситуацией и готовим ответ ЕС и декларацию 27 министров иностранных дел по Белоруссии», — написал представитель ЕС.