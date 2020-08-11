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В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Минск придумал наказание водителям-протестантам
Фото: РИА Новости
Автомобили, блокирующие транспорт, в Белоруссии будут изымать у владельцев, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на СК Белоруссии.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", — сообщил Следственный комитет.

В ведомстве напомнили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. Такие действия могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.
В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. В ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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В мире , СКР , ИА Sputnik
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