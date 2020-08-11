Минск придумал наказание водителям-протестантам

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Утром в местном СК призвали граждан страны задуматься о последствиях участия в беспорядках — противоправном действии, предусматривающем непременное наступление уголовной ответственности. Днем там сообщили, что блокирование работы коммуникаций всех видов транспорта тем или иным инструментом запрещено и влечет за собой административную или уголовную ответственность.