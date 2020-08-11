Минск придумал наказание водителям-протестантам

Автомобили граждан Белоруссии, используемые для перекрытия движения транспорта, будут изыматься у их владельцев. Об этом в пресс-службе Следственного комитета (СК) Белоруссии сообщили БЕЛТА.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Утром в местном СК призвали граждан страны задуматься о последствиях участия в беспорядках — противоправном действии, предусматривающем непременное наступление уголовной ответственности. Днем там сообщили, что блокирование работы коммуникаций всех видов транспорта тем или иным инструментом запрещено и влечет за собой административную или уголовную ответственность.
«Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», — добавили в СК.