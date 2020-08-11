Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Заменить Россию»: как Белоруссия дружит с Китаем 

Газета.Ru 1 час назад
Китайский руководитель Си Цзиньпин стал первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. На укрепление отношений между Китаем и Белоруссией обратили внимание после обращения Лукашенко к соотечественникам, в котором он говорил о дружбе с КНР. По мнению экспертов, одна из причин активизации китайско-белорусских отношений — попытка Минска повлиять на Москву.
Китайский председатель Си Цзиньпин первым направил поздравление с победой на выборах президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Белоруссия обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», — указано в телеграмме.

Си Цзиньпин подчеркнул высокий уровень отношений Пекина и Минска, назвал страны «железными братьями» и всепогодными партнерами.

По словам председателя КНР, он придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений, дорожит хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Лукашенко. Лидер Китая заверил, что готов приложить усилия для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений и открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
Судя по обнародованным 10 августа предварительным данным ЦИК, действующий президент Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его главный конкурент Светлана Тихановская — 9,90%.
В последнее время белорусско-китайские отношения обращают на себя все больше внимания. Особенно активно их укрепление начали обсуждать после обращения Лукашенко к соотечественникам 4 августа. «Беларусь — единственное спокойное звено в центре Евразии — сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять как союзника, и Европа проявляет интерес, и Китай считает Беларусь своим другом», — говорил тогда президент страны.
«Лукашенко постоянно кланяется китайцам. В его понимании Китай — более великая держава, чем Россия.

Можно сказать, что Белоруссия пытается заменить Россию на Китай»,

— сказал «Газете.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, Белоруссия интересна Китаю, «пока она есть, а она есть благодаря российской поддержке». Эксперт выразил уверенность, что у Китая никогда не будет практики содержания целой страны, «только Россия может себе такое позволить».
В свою очередь руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов сказал «Газете.Ru», что Китай некоторое время назад избрал Белоруссию в качестве образцового партнера для продвижения на восточноевропейские рынки и отчасти на рынки Евразийского экономического сотрудничества.
По его мнению, это достаточно грамотная стратегия со стороны Китая, так как Белоруссия способна предложить Пекину квалифицированные рабочие руки и к тому же обладает очень удобным расположением по отношению к ключевым рынкам: рядом находятся и Россия, и страны восточной Европы. С последними Китай целенаправлено развивает партнерские отношения, чтобы продвигать свои товары и свои инвестиционные проекты. Кроме того, как отметил Ломанов, между Китаем и Белоруссией развивается и научно-техническое, и военное сотрудничество.
Кроме того, Китай заручился поддержкой Белоруссии на случай, если европейские страны займут американскую позицию противодействия КНР.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае ценность Минска для Пекина существенно увеличится.

«И хотя Белоруссия не является перспективным рынком сбыта, она может стать для Китая очень перспективной промышленной, научно-исследовательской, транспортно-логистической площадкой для китайских грузов», — констатировал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.
В ходе обращения Лукашенко к соотечественникам наряду с заявлениями о дружеских отношениях с Китаем также прозвучало высказывание о том, что Россия поменяла братские отношения на партнерские. Как отметил Суздальцев, Лукашенко неоднократно пытался стравить Россию и Китай и не раз жаловался Пекину на Москву, но ни РФ, ни КНР не поддерживали такие действия. «Лукашенко пытается таким образом шантажировать Москву, чтобы получить финансирование», — констатировал Суздальцев.
При этом Ломанов обратил внимание, что отношения Белоруссии с Россией и Китаем — разноплановые, во многом не пересекаются и опираются на разные механизмы сотрудничества.
«В ряде случаев то, что предоставляет Китай, не может предоставить Россия и наоборот. Поэтому белорусское руководство заинтересовано в том, чтобы обе страны поддерживали с Белоруссией конструктивные партнерские отношения именно в тех областях, где они в состоянии дополнять друг друга», — пояснил эксперт.

Через два дня после своего послания белорусам Лукашенко заявил, что Китай финансово помог Белоруссии в создании собственной ракеты.

«Я на встрече с Си Цзиньпином, а у нас отличные отношения начались, когда он еще не был председателем, мы знали друг друга, я его попросил. Он говорит: «Александр Григорьевич, если вас устраивает китайское оружие, мы вам поможем». Я говорю: «Но у меня нет денег на его создание». [Он говорит:] «Сколько нужно?» Я назвал сумму, он выделил. И мы создали свою ракету», — рассказал Лукашенко в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном. Это видео обнародовано на канале журналиста в YouTube.
По мнению Александра Ломанова, такое сотрудничество интересует Китай, в первую очередь, из-за престижа.
«Даже если Китай получает не очень большие деньги от этого сотрудничества, с точки зрения престижа и повышения известности продукции само заявление о том, что эта китайское оружие вышло на рынки постсоветских республик и продается в стране на стыке России и Европы, — очень важно для будущего роста Китая. Возможность сотрудничать со страной, которая не только может покупать технику, но и принимать участие в совместных разработках, — это очень перспективно», — обратил внимание эксперт.
К слову, это не первый раз, когда Китай оказывает финансовую помощь Белоруссии.

В декабре прошлого года Минск договорился с Пекином о кредите в размере $500 млн

Как говорилось в сообщении министерства финансов Белоруссии, кредит не является связанным, то есть полученные средства могут быть направлены на любые цели. «Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений, повышении доверия китайских институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», — утверждали в минфине.
Причем до этого Минск планировал взять почти такой же кредит у Москвы. В феврале 2019 года речь шла о $600 млн на рефинансирование долга. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот вопрос стоял на повестке переговоров и обсуждался на встрече Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. Уже в апреле российская сторона заявила о готовности предоставить Белоруссии госкредит, но в октябре Минск сообщил, что больше не видит в этом необходимости.
Газета.Ru: последние новости
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам В МВД Белоруссии сообщили о 89 пострадавших в ходе протестов В МВД Белоруссии сообщили о 89 пострадавших в ходе протестов Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися
Комментарии 67
В мире , Азия , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , Си Цзиньпин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Александр Ломанов , Андрей Суздальцев , Дмитрий Гордон , ВШЭ , Центризбирком России , Минфин , ИМЭМО РАН , Газета.Ru , Китай , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на победу Лукашенко
Россияне отреагировали на победу Лукашенко
Для Заворотнюк изготовили специальную вакцину
Для Заворотнюк изготовили специальную вакцину
Спрогнозирован турпоток за границу в 2020 году
Спрогнозирован турпоток за границу в 2020 году
НАСА избавится от «оскорбительных» названий в космосе
НАСА избавится от «оскорбительных» названий в космосе
Новости партнеров
Видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Хромающий Ефремов отправился суд
01:40
Хромающий Ефремов отправился суд
Происшествия
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение