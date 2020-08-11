Китайский председатель Си Цзиньпин первым направил поздравление с победой на выборах президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Белоруссия обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», — указано в телеграмме.

Си Цзиньпин подчеркнул высокий уровень отношений Пекина и Минска, назвал страны «железными братьями» и всепогодными партнерами.

По словам председателя КНР, он придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений, дорожит хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Лукашенко. Лидер Китая заверил, что готов приложить усилия для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений и открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Судя по обнародованным 10 августа предварительным данным ЦИК , действующий президент Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его главный конкурент Светлана Тихановская — 9,90%.

В последнее время белорусско-китайские отношения обращают на себя все больше внимания. Особенно активно их укрепление начали обсуждать после обращения Лукашенко к соотечественникам 4 августа. «Беларусь — единственное спокойное звено в центре Евразии — сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять как союзника, и Европа проявляет интерес, и Китай считает Беларусь своим другом», — говорил тогда президент страны.

«Лукашенко постоянно кланяется китайцам. В его понимании Китай — более великая держава, чем Россия.

Можно сказать, что Белоруссия пытается заменить Россию на Китай»,

— сказал «Газете.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев . По его словам, Белоруссия интересна Китаю, «пока она есть, а она есть благодаря российской поддержке». Эксперт выразил уверенность, что у Китая никогда не будет практики содержания целой страны, «только Россия может себе такое позволить».

В свою очередь руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов сказал «Газете.Ru», что Китай некоторое время назад избрал Белоруссию в качестве образцового партнера для продвижения на восточноевропейские рынки и отчасти на рынки Евразийского экономического сотрудничества.

По его мнению, это достаточно грамотная стратегия со стороны Китая, так как Белоруссия способна предложить Пекину квалифицированные рабочие руки и к тому же обладает очень удобным расположением по отношению к ключевым рынкам: рядом находятся и Россия, и страны восточной Европы. С последними Китай целенаправлено развивает партнерские отношения, чтобы продвигать свои товары и свои инвестиционные проекты. Кроме того, как отметил Ломанов, между Китаем и Белоруссией развивается и научно-техническое, и военное сотрудничество.

Кроме того, Китай заручился поддержкой Белоруссии на случай, если европейские страны займут американскую позицию противодействия КНР.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае ценность Минска для Пекина существенно увеличится.

«И хотя Белоруссия не является перспективным рынком сбыта, она может стать для Китая очень перспективной промышленной, научно-исследовательской, транспортно-логистической площадкой для китайских грузов», — констатировал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.

В ходе обращения Лукашенко к соотечественникам наряду с заявлениями о дружеских отношениях с Китаем также прозвучало высказывание о том, что Россия поменяла братские отношения на партнерские. Как отметил Суздальцев, Лукашенко неоднократно пытался стравить Россию и Китай и не раз жаловался Пекину на Москву, но ни РФ, ни КНР не поддерживали такие действия. «Лукашенко пытается таким образом шантажировать Москву, чтобы получить финансирование», — констатировал Суздальцев.

При этом Ломанов обратил внимание, что отношения Белоруссии с Россией и Китаем — разноплановые, во многом не пересекаются и опираются на разные механизмы сотрудничества.

«В ряде случаев то, что предоставляет Китай, не может предоставить Россия и наоборот. Поэтому белорусское руководство заинтересовано в том, чтобы обе страны поддерживали с Белоруссией конструктивные партнерские отношения именно в тех областях, где они в состоянии дополнять друг друга», — пояснил эксперт.

Через два дня после своего послания белорусам Лукашенко заявил, что Китай финансово помог Белоруссии в создании собственной ракеты.

«Я на встрече с Си Цзиньпином, а у нас отличные отношения начались, когда он еще не был председателем, мы знали друг друга, я его попросил. Он говорит: «Александр Григорьевич, если вас устраивает китайское оружие, мы вам поможем». Я говорю: «Но у меня нет денег на его создание». [Он говорит:] «Сколько нужно?» Я назвал сумму, он выделил. И мы создали свою ракету», — рассказал Лукашенко в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном . Это видео обнародовано на канале журналиста в YouTube.

По мнению Александра Ломанова, такое сотрудничество интересует Китай, в первую очередь, из-за престижа.

«Даже если Китай получает не очень большие деньги от этого сотрудничества, с точки зрения престижа и повышения известности продукции само заявление о том, что эта китайское оружие вышло на рынки постсоветских республик и продается в стране на стыке России и Европы, — очень важно для будущего роста Китая. Возможность сотрудничать со страной, которая не только может покупать технику, но и принимать участие в совместных разработках, — это очень перспективно», — обратил внимание эксперт.

К слову, это не первый раз, когда Китай оказывает финансовую помощь Белоруссии.

В декабре прошлого года Минск договорился с Пекином о кредите в размере $500 млн

Как говорилось в сообщении министерства финансов Белоруссии, кредит не является связанным, то есть полученные средства могут быть направлены на любые цели. «Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений, повышении доверия китайских институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», — утверждали в минфине