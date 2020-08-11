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Власти Нью-Йорка заподозрили в сокрытии смертей от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Власти Нью-Йорка заподозрили в сокрытии смертей от COVID-19
Фото: John Moore / Getty Images
Власти штата Нью-Йорк могут ошибаться в подсчетах или намеренно не разглашать данные по смертям из-за коронавируса в домах престарелых. В сокрытии информации их заподозрили журналисты и эксперты, пишет Associated Press.
Поводом для обсуждения этого вопроса стало расхождение в цифрах по подобным учреждениям: по официальным данным у них оказалось меньше умерших, чем фактически. Сообщается, что когда федеральные власти в мае потребовали у ряда домов престарелых вести независимую статистику, обнаружилось, что местные власти насчитали на 65 процентов меньше умерших.
Хотя смертность в Нью-Йорке — одна из самых высоких среди американских городов, официальный показатель летальных исходов среди жителей домов престарелых достаточно низок — суммарно в штате их насчитывается чуть более 6,6 тысячи, и в процентном соотношении это 35-е место из 50 американских штатов. Как отмечают эксперты, маловероятно, что эта статистика соответствует истине, а значит, на самом деле неучтенными оказались тысячи смертей.
Отмечается, что для губернатора штата Эндрю Куомо вопрос домов престарелых крайне важен: его критикуют за решение от 25 марта, по которому выздоравливающих от COVID-19 больных стали переводить из больниц обратно в учреждения для пенсионеров. Считается, что это могло усилить урон эпидемии группам населения, уязвимым для коронавируса нового типа.
По данным института Джонса Хопкинса, на Нью-Йорк приходится больше всего смертей из-за коронавируса в Соединенных Штатах: 32,7 тысячи из 163,4 тысячи по всей стране. 9 августа число случаев заражения коронавирусом в США превысило 5 миллионов.
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Комментарии
В мире , Эндрю Куомо , Associated Press , Нью-Йорк
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