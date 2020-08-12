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Новая Зеландия вновь ввела карантинные ограничения в некоторых районах 

BFM.RU и ещё 4 31 минуту назад
Новая Зеландия вернула карантинные ограничения
Фото: EPA/TASS
Новая Зеландия вновь ввела карантинные ограничения в некоторых районах страны после того, как новые случаи заболевания прервали 100-дневную паузу, которую страна прошла без регистрации ни единого инфицирования, сообщает CNN.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила четыре новых случая распространения коронавируса во вторник вечером и объявила, что в самом густонаселенном городе Новой Зеландии Окленде будут временно введены ограничения третьего уровня на три дня, начиная с полудня в среду.
По словам генерального директора здравоохранения Новой Зеландии доктора Эшли Блумфилд, все четыре случая имели место в одном домохозяйстве в Южном Окленде. Она добавила, что ни один из новых заболевших в последнее время не выезжал за пределы Новой Зеландии.

«Мы готовились к этому, и это время пришло», — сказала д-р Блумфилд, добавив, что «национальная система здравоохранения хорошо подготовлена».

«В соответствии с нашим превентивным методом мы будем просить жителей Окленда предпринять быстрые меры вместе с нами», — сказала Ардерн. Она добавила, что это даст чиновникам здравоохранения время для экстренного отслеживания контактов и оценки ситуации.
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В мире , CNN , Новая Зеландия
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