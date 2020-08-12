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Египет понадеялся на скорое открытие авиасообщения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 37 минут назад
Власти Египта рассчитывают, что авиасообщение с Россией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено в ближайшее время, заявил посол арабской республики в Москве Ихаб Наср.
По его словам, авиационные власти двух стран находятся в контакте по этому вопросу, передает РИА «Новости».
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Наср подчеркнул, что «количество случаев заражения коронавируса в России сильно снизилось, как и в Египте».

«Египет уже восстановил авиарейсы с большим количеством стран. Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром», — сказал посол.

Он отметил, что Египет всегда рад принять российских граждан, в египетских аэропортах применяются серьезные меры в связи с коронавирусом для безопасности туристов.

«Могу подтвердить, что наше воздушное пространство открыто, у нас проблем нет. В нашей стране мы готовы принять всех, поэтому надеюсь, что консультации, которые проводятся авиационными властями, закончатся положительным результатом в ближайшее время», — указал он.

Накануне в Росавиации сообщили о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию. С 10 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.
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В мире , Видео , Росавиация , РИА Новости , Египет
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