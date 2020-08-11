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Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
Задержанных участников протестных акций в Минске, находящихся на территории Октябрьского РУВД, сняли на видео из окна дома напротив. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Baza, десятки мужчин лежат на земле во дворе Управления внутренних дел, расположенного на улице Фабрициуса.
Снимающие на камеру все происходящее на территории органов правопорядка женщины за кадром комментируют ситуацию. По словам одной из очевидец, задержанные лежат «штабелями», а стражи порядка обращаются с ними «как со свиньями». Она утверждает, что их били ногами и издевались.
В мире , Видео , Происшествия , МВД , Минск
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