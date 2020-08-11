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«Его власть сильнее»: россияне о правлении Лукашенко 

Лера Букина 1 час назад
«Его власть сильнее»: россияне о правлении Лукашенко
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера вновь обратилась к россиянам для того, чтобы узнать их мнение относительно ситуации в Белоруссии. Им был задан следующий вопрос: «Сможет ли Александр Лукашенко продолжить свое правление вопреки провокациям и отношению людей к нему?».
53% опрошенных ответили утвердительно.

«Его власть сильнее, чем власть тех, кто хочет устроить революцию в Белоруссии», — прокомментировали они.

27% респондентов придерживаются иного мнения.

«Не думаю. Настроения в Белоруссии слишком далеко зашли. Контролировать ситуацию становится сложнее», — подчеркнули россияне.

20% проголосовавших воздержались давать какие-либо прогнозы на эту тему.
В опросе приняли участие 23916 человек.
Власти Белоруссии перебрасывают военную технику в Гродненскую область. Об этом сообщает «Подъем».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает переводчица Светлана Тихановская с 10,09% голосов.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. Вчера они повторились. Сегодня очевидцы засняли на видео грузовой поезд, который следовал через переезд в городе Волковыске и вез 10 танков и четыре военных автомобиля. На этом основании «Подъем» высказал мнение, что власти Белоруссии перебрасывают военную технику в Гродненскую область.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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