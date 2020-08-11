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Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
В Белоруссии был замечен состав, перебрасывающий военную технику в протестующий регион страны. Грузовой поезд с танками и военными автомобилями попал в объектив камеры очевидца на переезде в Волковыске. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем». По данным источника, военную технику перебрасывают в Гродненскую область.
После президентских выборов в Белоруссии вторую ночь подряд проходят массовые акции протеста. Ранее СМИ сообщали, что после закрытия избирательных участков митингующие пытались захватить здания органов власти в двух населенных пунктах в Гродненской области.
В мире , Видео
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