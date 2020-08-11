В регион Белоруссии перебрасывают военную технику 

Власти Белоруссии перебрасывают военную технику в Гродненскую область. Об этом сообщает «Подъем».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает переводчица Светлана Тихановская с 10,09% голосов.

После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. Вчера они повторились. Сегодня очевидцы засняли на видео грузовой поезд, который следовал через переезд в городе Волковыске и вез 10 танков и четыре военных автомобиля. На этом основании «Подъем» высказал мнение, что власти Белоруссии перебрасывают военную технику в Гродненскую область.