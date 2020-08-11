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Белорусским протестующим пригрозили последствиями 

Lenta.ru 1 час назад
Белорусским протестующим пригрозили последствиями
Фото: Сергей Гриц / AP
Следственный комитет Белоруссии обратился к гражданам, попросив их оставаться благоразумными. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов призвали белорусов не поддаваться на провокации организаторов беспорядков и пригрозили последствиями.

«Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность», — говорится в обращении.

В Белоруссии второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.
Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.
Утром во вторник, 11 августа, началась всеобщая забастовка, к которой призывают оппозиционные силы.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , МВД
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