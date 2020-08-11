В Нидерландах решили отменить графу «пол» 

Министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен объявила, что упоминание о женском и мужском поле в удостоверениях личности в стране исчезнут к 2025 году, сообщают местные СМИ.

По данным издания Le Figaro, министр объявила об этом в письме, направленном в парламент в начале июля, передает InoPressa.

Корреспондент издания Лора Мандевиль отмечает, что Ингрид ван Энгелсховен хочет «по возможности максимально ограничить ненужное упоминание пола».

При этом «голландцы сохранят регистрацию пола в своих заграничных паспортах, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза (ЕС), который не уступил призывам сторонников недопущения сексуальной дискриминации».

В Нидерландах также ссылаются на «бюрократические сложности», под которыми подразумевается требование «включать графу „пол“ по любому поводу».

«Истинная причина этой социальной революции заключается в том, чтобы отреагировать на политические требования сексуальных меньшинств ЛГБТК (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров), некоторые из них — например, трансгендеры или, более конкретно, «небинарные» трансгендеры, — не ощущают себя ни мужчинами, ни женщинами и не находят своего места в «структурировании» общества вокруг мужского и женского начала», — отмечает Мандевиль.

Автор указывает, что на инициативу Ингрид ван Энгелсховен повлияли, вероятно, труды американского философа Джудит Батлер, которая утверждает, что гендер является социальным фактором и «перформативным» образованием, а не биологической характеристикой.

Отмечается, что либеральное правительство Марка Рютте , вероятно, считает, что такая реформа позволит лучше бороться с неравенством, от которого страдают женщины, так как, убрав графу «пол», Нидерланды избавятся «от соблазна дискриминации».

«Такой аргумент переворачивает данный вопрос с ног на голову, поскольку защищать права женщин следует не путем сокрытия их идентичности», — считает профессор этики Утрехтского университета Тео Боер.

Президент Нидерландского фонда трансгендеров Бранд Бергоувер поддержал инициативу министра образования страны: «Наш фонд стремится улучшить жизнь трансгендеров. Но мы хотим, чтобы все общество было более спокойным и свободным в отношении гендерных норм. Если, например, мужчина хочет носить платья, то это должно считаться нормальным, чтобы создать более радушное общество для всех».

Он также напомнил о делах двух «небинарных» трансгендеров, которые обращались в суд и требовали указать категорию X в своем удостоверении личности, так как они не признавали свою идентичность ни в пункте M, ни в пункте Ж».

На вопрос о том, не лучше ли будет поставить «Х» в графе пол для трансгендеров, которые этого хотят, а не убирать упоминание мужского и женского начала для всех остальных, президент фонда ответил отрицательно, так как, на его взгляд, возникает риск «дискриминации в отношении X».

По его мнению, проблему можно было бы решить, «поставив X для всех» в удостоверениях личности. Он не видит «никаких причин для административного различия между мужчинами и женщинами».

Бранд также опровергает идею о том, что необходимо иметь возможность регистрировать мужчин и женщин (в вопросах здоровья, семейного права и т. д.): «Нет никаких юридических оснований, все люди равны. Вступить в брак может любой человек старше 18 лет, будь то мужчина или женщина».

Касаясь вопроса регистрации родителей, Бранд выразил мнение, что «было бы разумно зарегистрировать родителя, который вас произвел на свет, как „родителя-1“, а также добавить „родителя-2“.

Говоря о квир-движении, Мандевиль упоминает французского гей-интеллектуала, специалиста в этой области из Амстердама Лорана Шамбона, который считает, что „в то время как геи хотели воспроизвести традиционную семью с помощью однополых браков, квир-движение ставит это под сомнение“.

Отмечается, что квир-движение — это „собирательный термин для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, получившее влияние в сообществе трансгендеров“. Движение постепенно „отклоняется от темы равных прав для женщин, геев и транссексуалов (…), в сторону подхода, направленного на стирание идентичностей и полов“.

»Чтобы понять это, стоит послушать, как квир «философ-активистка» Симона ван Саарлоос объясняет значение своей онлайн-книги о «забвении квира»: «Структура семьи служит для передачи права. Это патриархат. Я хочу сломать это. Чтобы избавиться от таких привычек, нам нужно „забвение квира“. Это целая стратегия: забыть о создании семьи и о передаче наследства. Забвение дает нам потенциал для радикальности, возможность все начать с чистого листа», — указывает автор статьи.

Вместе с тем бывший криминолог и обозреватель Крис Рутенфранц задался вопросом о том, где заканчивается удовлетворение «прав».

«Может нам решить изменить свой возраст в документах, как недавно потребовал некий Эмиль Рательбанд, потому что он чувствовал себя оскорбленным из-за своей старости?», — привел он пример.

Историк Гиртен Валинг, специализирующийся на революции 1848 года, отметил, что «из-за политической традиции, которая всегда отдавала приоритет индивидуальному сознанию и борьбе с институтами власти, правительство Нидерландов обычно принимает запрошенные изменения без особого обсуждения, лишь бы всех успокоить».

«В 1848 году в Нидерландах не было восстания. Но последствия оказались более серьезными, чем где-либо еще. Мы страна без идей. Но действуем мы революционно», — резюмировал он.

Ранее в Бельгии решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте. До этого в Германии решили признавать третий пол — кроме мужчин и женщин там теперь есть так называемые интерсексуалы.