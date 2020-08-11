В украинских СМИ прозвучало предложение использовать в том числе и для гипотетической войны с Россией ракеты с ядерными отходами.

На канале UkrLife журналист Максим Кухар назвал этот вариант одним из четырех способов достижения победы. Он, в частности, предлагает поставить на боевое дежурство около 500 старых советских ракет, укомплектованных ядерными отходами, и создать из них ударный ядерный кулак.

При этом Максим Кухар напомнил об отмене договора о ракетах малой и средней дальности и беспорядках в США. По его мнению, в таких условиях контролировать создание и распространение ядерного оружия в мире будет некому.

"У нас есть технологии создания старых советских атомных ракет, у нас есть горы ядерных отходов. И при совмещении этого мы получаем военную силу… Шансы для этого варианта растут", — уверен украинский журналист.

Вторым вариантом, обеспечивающим победу в войне, он назвал создание пяти, семи или десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности.

"Это ракеты с дальностью 1000 — 2000 километров, которые несут обычный заряд. Но если выпустить в сторону какой-либо страны штук 500 или 1500, то страна отправляется в средние века. Разрушается вся инфраструктура… У президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века", — считает Максим Кухар.

Также он говорит об усилении украинской армии до уровня армии США или хотя бы Турции и о вхождении Украины в различные коалиции с США.