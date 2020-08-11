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Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую вывезли из страны власти. Об этом со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову пишет Telegram-канал Tut.by.
Как сообщал «Рамблер», 10 августа Тихановская заявила, что не признает результаты выборов в Белоруссии и победу действующего президента страны Александра Лукашенко, а также намерена подать протест в ЦИК. После этого средства массовой информации сообщили, что Тихановская пропала и вышла на связь только поздно вечером. Сегодня стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии находится в Литве.
Соперница Лукашенко назвала победителя выборов
По словам Ольги Ковальковой, Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и ее отъезд позволил освободить начальника штаба Марию Мороз.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — подчеркнула Ковалькова.

По данным Telegram-канал Tut.by, среди основных задач оппозиции доверенное лицо Тихановской назвала защиту выбора белорусов и прекращение кровопролития.

«Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами», — подчеркнула она.

Напомним, что 9 и 10 августа в Белоруссии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. При этом ранее Лукашенко пообещал не дать «разорвать страну».
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Мария Мороз , Центризбирком России
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