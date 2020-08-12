В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей 

Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Около 6.50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие. Они были отключены с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента.

После голосования, по итогам которого, как сообщил ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, по всей стране начались массовые протестные акции.

Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.