Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей
Фото: ТАСС
В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около 6.50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие. Они были отключены с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента.
После голосования, по итогам которого, как сообщил ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, по всей стране начались массовые протестные акции.
Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
Как сообщало МВД республики, в понедельник вечером в ходе беспорядков один человек погиб, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Последние новости
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
ФРГ ответила на призыв о помощи соперницы Лукашенко
ФРГ ответила на призыв о помощи соперницы Лукашенко
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Видео
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение