Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин призвал жителей Китая экономить еду 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 51 минуту назад
Китайцев призвали экономить еду
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей страны прекратить расточительство в еде, сообщает агентство Синьхуа.
Китайский лидер заявил, что «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает». По его словам, несмотря на то, что производство зерна растет в стране из года в год, всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности, и влияние пандемии этого года стало для Китая тревожным сигналом.

«Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию», — передает РИА «Новости» слова китайского лидера.

Агентство отмечает, что Си Цзиньпин всегда уделял повышенное внимание продовольственной безопасности и выступал с инициативой борьбы против расточительства и за экономию и бережливость. Он неоднократно настаивал на необходимости прекратить расточительство в еде и сократить пищевые отходы.
Подчеркивается, что Си Цзиньпин еще с 2013 года регулярно дает важные инструкции с призывами к строгой экономии и противодействию расточительству, в том числе особое внимание уделялось решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости проявлять бережливость в еде. Однако, несмотря на принимаемые на разных уровнях меры, феномен излишнего расточительства в еде во многих местах все еще существует.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну СК Белоруссии возбудил дела по факту массовых беспорядков СК Белоруссии возбудил дела по факту массовых беспорядков ВОЗ заявил о «проблесках надежды» в борьбе с коронавирусом ВОЗ заявил о «проблесках надежды» в борьбе с коронавирусом
Комментарии 1
В мире , Си Цзиньпин , Синьхуа , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Видео
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение