Китайцев призвали экономить еду

Китайский лидер заявил, что «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает». По его словам, несмотря на то, что производство зерна растет в стране из года в год, всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности, и влияние пандемии этого года стало для Китая тревожным сигналом.

«Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию», — передает РИА «Новости» слова китайского лидера.

Агентство отмечает, что Си Цзиньпин всегда уделял повышенное внимание продовольственной безопасности и выступал с инициативой борьбы против расточительства и за экономию и бережливость. Он неоднократно настаивал на необходимости прекратить расточительство в еде и сократить пищевые отходы.

Подчеркивается, что Си Цзиньпин еще с 2013 года регулярно дает важные инструкции с призывами к строгой экономии и противодействию расточительству, в том числе особое внимание уделялось решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости проявлять бережливость в еде. Однако, несмотря на принимаемые на разных уровнях меры, феномен излишнего расточительства в еде во многих местах все еще существует.