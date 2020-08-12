«ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19, призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире», — цитирует сообщение «РИА Новости».