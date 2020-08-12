Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) знает о регистрации российский вакцины от коронавируса и призывает к справедливому и равноправному доступу к любым подобным вакцинам по всему миру, заявили технические эксперты организации.
«ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19, призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Ранее в ходе совещания Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, зарегистрированная вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность.
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. После регистрации вакцины пройдет 3 этап клинических испытаний примерно на 2000 добровольцев. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет.