Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВОЗ оценила регистрацию в России вакцины от коронавируса 

Rambler News Service и ещё 10 1 час назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) знает о регистрации российский вакцины от коронавируса и призывает к справедливому и равноправному доступу к любым подобным вакцинам по всему миру, заявили технические эксперты организации.

«ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19, призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в ходе совещания Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, зарегистрированная вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность.
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. После регистрации вакцины пройдет 3 этап клинических испытаний примерно на 2000 добровольцев. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Rambler News Service: последние новости
В Минске к задержанию протестующих привлекли внутренние войска В Минске к задержанию протестующих привлекли внутренние войска Казахстан решил открыть авиасообщение с Россией Казахстан решил открыть авиасообщение с Россией В Белоруссии возбудили уголовные дела после массовых беспорядков В Белоруссии возбудили уголовные дела после массовых беспорядков
Комментарии 42
В мире , Видео , Владимир Путин , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
У «русского Нострадамуса» нашли пророчества об антихристе в РФ
У «русского Нострадамуса» нашли пророчества об антихристе в РФ
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение