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Болтон рассказал о шокирующем доверии Трампа к Путину 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Болтон рассказал о шокирующем доверии Трампа к Путину
Фото: Mark Humphrey / AP
Доверие, которое президент США Дональд Трамп проявил к российскому президенту Владимиру Путину на встрече в Хельсинки вызвало у его советника по национальной безопасности Джона Болтона наибольший шок за все время работы. Об этом отправленный в отставку Болтон рассказал изданию Business Insider.
Бывший советник считает, что та ситуация в наибольшей степени показала, насколько Трамп не годится для пребывания на посту главы США. По его словам, он и другие работники администрации были шокированы тем, как лидер разговаривал с Путиным: они пытались объяснить, почему пресса в Вашингтоне этим недовольна, но президент будто бы отказывался это понимать.

«Президент, кажется, не понимал, что людям может не нравиться то, как он уравнял то, что говорит ему Путин, с тем, что говорит разведывательное сообщество», — приводит издание слова Болтона.

В июле стало известно, что еще один бывший сотрудник Трампа Роджер Стоун планирует написать книгу о его «сговоре с Россией».
Болтон был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны с предложениями политика. Он стал автором скандальной книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».
В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было. box#2638704
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Комментарии 1
В мире , Джон Болтон , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , ГРУ , Wikileaks , Правительство РФ , США , Хельсинки
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