Болтон рассказал о шокирующем доверии Трампа к Путину 

Бывший советник считает, что та ситуация в наибольшей степени показала, насколько Трамп не годится для пребывания на посту главы США. По его словам, он и другие работники администрации были шокированы тем, как лидер разговаривал с Путиным: они пытались объяснить, почему пресса в Вашингтоне этим недовольна, но президент будто бы отказывался это понимать.

«Президент, кажется, не понимал, что людям может не нравиться то, как он уравнял то, что говорит ему Путин, с тем, что говорит разведывательное сообщество», — приводит издание слова Болтона.

В июле стало известно, что еще один бывший сотрудник Трампа Роджер Стоун планирует написать книгу о его «сговоре с Россией».

Болтон был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны с предложениями политика. Он стал автором скандальной книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».