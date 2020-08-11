В США призвали Лукашенко уйти в отставку 

Сегодня Риш, председатель комитета Сената Соединенных Штатов Америки по международным делам, распространил заявление в связи с выборами в Белоруссии. В нем он отметил, что, «как сообщается», Лукашенко был избран недемократическим путем. В данной связи парламентарий призвал белорусского президента обеспечить честный подсчет результатов голосования и уйти в отставку, если он и впрямь выиграл выборы недемократическим путем.

«Также он должен немедленно прекратить подавление средств массовой информации, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии», — добавил Риш.