В США призвали Лукашенко уйти в отставку 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уйти в отставку, если был избран недемократическим путем. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил сенатор США Джим Риш.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Окончательные результаты выборов будут объявлены 14 августа. Согласно предварительным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, переводчица Светлана Тихановская — 10,09%, бывшая депутат Национального собрания Белоруссии Анна Канопацкая — 1,68%, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,21%, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Сергей Черечень — 1,15%, против всех проголосовали 4,6% избирателей.
Сегодня Риш, председатель комитета Сената Соединенных Штатов Америки по международным делам, распространил заявление в связи с выборами в Белоруссии. В нем он отметил, что, «как сообщается», Лукашенко был избран недемократическим путем. В данной связи парламентарий призвал белорусского президента обеспечить честный подсчет результатов голосования и уйти в отставку, если он и впрямь выиграл выборы недемократическим путем.
«Также он должен немедленно прекратить подавление средств массовой информации, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии», — добавил Риш.