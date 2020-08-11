«Язык войны» появился у жителей Донбасса

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Специалист по истории и языкознанию Татьяна Власкина рассказала, что боевые действия в Донбассе повлияли на речь местных жителей. Как сообщает РИА Новости, они начали говорить на «языке войны», в котором «бабочкой» называют мину.

Исследования языка в Донбассе с 2018 года проводит Южный научный центр РАН. Ученые опрашивают местных жителей, изучают письменные источники и соцсети.

«В донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему», — заявила Власкина.

В качестве примера они привела мину-«бабочку», «будильник» (обозначение раннего обстрела) и «располагу» (расположение части), метафоры «упал грузовик с кирпичом» (мощный одиночный взрыв) и «ковры выбивают» (частая стрельба из миномета).

Специалист добавила, что важное место в «языке войны» занимают слова-звукоподражания, описывающие звучание боевых действий.

«Например, слово «гуп» — удар, сотрясающий землю. И это совсем не то же самое, что «бах», обозначающее разрыв в воздухе», — объяснила Власкина.

По ее словам, изменения будут сохраняться в языке до тех пор, пока длится конфликт.