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В Индии обнаружили редкую двуглавую ядовитую гадюку 

РИА Новости и ещё 1 33 минуты назад
Двуглавую гадюку поймали в Индии
Фото: @susantananda3
В центральной части Индии, в штате Махараштра, поймали двуглавую цепочную гадюку. Это одна из самых ядовитых змей во всей Индии, сообщает Hindustan Times.
Длина рептилии составила всего одиннадцать сантиметров, а каждая из головок — около двух сантиметров. Местный житель увидел ее на улице и вызвал двух спасателей из фонда защиты животных. С такой редкой аномалией змеи редко выживают в дикой природе.
Гадюка Расселла — самая распространенная ядовитая змея Южной Азии, более половины зарегистрированных там укусов приходится на этот вид. В Индии входит в так называемую "большую четверку" ядовитых змей, чаще всего кусающих человека.
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