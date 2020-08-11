Двуглавую гадюку поймали в Индии

В центральной части Индии , в штате Махараштра, поймали двуглавую цепочную гадюку. Это одна из самых ядовитых змей во всей Индии, сообщает Hindustan Times.

Длина рептилии составила всего одиннадцать сантиметров, а каждая из головок — около двух сантиметров. Местный житель увидел ее на улице и вызвал двух спасателей из фонда защиты животных. С такой редкой аномалией змеи редко выживают в дикой природе.

Гадюка Расселла — самая распространенная ядовитая змея Южной Азии, более половины зарегистрированных там укусов приходится на этот вид. В Индии входит в так называемую "большую четверку" ядовитых змей, чаще всего кусающих человека.