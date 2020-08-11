Трамп связал конец Второй мировой с «испанкой»

Продолжавшаяся с 1918 по 1920 год пандемия испанского гриппа, вероятно, положила конец Второй мировой войне (1939-1945). Такое ошибочное высказывание допустил в понедельник президент США Дональд Трамп , отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили: "Если бы 160 тыс. человек умерли [от вызываемого новым коронавирусом заболевания] (примерно столько американцев умерли на данный момент от инфекции — прим. ТАСС) при президенте [США Бараке] Обаме, как вы считаете, вы бы потребовали его отставки?"

"Нет, я бы так не поступил", — ответил президент.

По его словам, нынешние власти сделали все, что было в их силах, и не допустили "1,5 или 2 млн умерших" от коронавируса в стране.

"Говорят, что самое похожее было в 1917 году, верно? Великая пандемия. Она, безусловно, была ужасной — потери составили примерно от 50 млн до 100 млн человек — вероятно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация", — добавил президент.