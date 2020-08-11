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Белорусы попытались отбить протестующих у милиции и попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Белорусы попытались отбить протестующих у милиции
Фото: Reuters
В белорусском Бресте несколько десятков протестующих напали на милицейский автомобиль УАЗ, пытаясь отбить задержанных, которые находились в машине. Видео опубликовал Telegram-канал «Мая краіна Беларусь».
На кадрах видно, как белорусы окружили автомобиль и начали бить по нему. Затем машина быстро уехала, прорвавшись через толпу.
Ранее протестующие в Бресте начали возводить баррикады. Горожане использовали подручные материалы, включая бетонные лавки. В силовиков швыряли куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН использовали резиновые пули и светошумовые гранаты. Позднее на улицы Бреста вместо отрядов ОМОНа вышли военные. Военнослужащие начали ломать деревья, высаженные вдоль улиц. Неизвестно, к какой военной части они принадлежат.
В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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