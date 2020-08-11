Белорусы попытались отбить протестующих у милиции

В белорусском Бресте несколько десятков протестующих напали на милицейский автомобиль УАЗ, пытаясь отбить задержанных, которые находились в машине. Видео опубликовал Telegram -канал «Мая краіна Беларусь ».

На кадрах видно, как белорусы окружили автомобиль и начали бить по нему. Затем машина быстро уехала, прорвавшись через толпу.

Ранее протестующие в Бресте начали возводить баррикады. Горожане использовали подручные материалы, включая бетонные лавки. В силовиков швыряли куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН использовали резиновые пули и светошумовые гранаты. Позднее на улицы Бреста вместо отрядов ОМОНа вышли военные. Военнослужащие начали ломать деревья, высаженные вдоль улиц. Неизвестно, к какой военной части они принадлежат.