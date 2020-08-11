Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске прогремели взрывы 

РИА Новости 17 минут назад
В Минске прогремели взрывы
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
В районе универсама "Рига" в Минске прогремело не меньше пяти взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Они сопровождались вспышками.
По данным агентства Sputnik Беларусь, там же звучат выстрелы.
Ранее сообщалось, что протестующие начали возводить в этом районе баррикады. Журналисты отмечали, что демонстрантов на улице очень много.
К месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади направилась колонна грузовиков внутренних войск, оттуда уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.
Силовики применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Последние новости
Кто первым поздравил Лукашенко с победой на выборах Кто первым поздравил Лукашенко с победой на выборах Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну Первое заявление Лукашенко после выборов Первое заявление Лукашенко после выборов
В мире , СНГ , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение