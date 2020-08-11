Милиция сложила щиты и покинула здание администрации в городе Светлогорске в Гомельской области после длительных протестов жителей города, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.

Как отмечают очевидцы, демонстранты встретили решение силовиков аплодисментами. Протестующие все еще не расходятся, однако и не пытаются проникнуть в здание администрации.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.