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Протестующие отбили Пушкинскую площадь в Минске 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Протестующие отбили Пушкинскую площадь в Минске
Фото: globallookpress.com
Протестующие против фальсификаций на выборах в Минске удержали Пушкинскую площадь от разгона силовиков, жители города запускают салюты, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Отмечается, что демонстранты несколько раз отступали под натиском милиции и внутренних войск, людей забрасывали светошумовыми гранатами. Тем не менее вскоре жители Минска смогли вернуть себе контроль над площадью и начали запускать в небо фейверки.
В настоящее время, как отмечает издание, силовики стягиваются в центр города. Они занимают оборону у правительственных зданий, сами строения обносятся колючей проволокой.
Очевидцы сообщают, что в сторону площади движется колонна военных грузовиков. Движение им затрудняют автомобилисты, которые ранее намеренно перекрыли главные улицы.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.
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Комментарии 3
В мире , СНГ , Минск
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