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США впервые прокомментировали выборы в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 8 58 минут назад
США впервые прокомментировали выборы в Белоруссии
Фото: Reuters
В США впервые прокомментировали состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы и назвали их несвободными и несправедливыми. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии», — говорится в тексте.

Также указывается на серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания протестующих и журналистов.
США призвали власти Белоруссии уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы. Также Вашингтон осудил «продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции», а также блокирование интернета «для препятствования распространения белорусскими гражданами информации».
В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали. Сам Лукашенко уличил оппозицию в том, что организаторам протестов «нужна была сакральная жертва».
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Комментарии
В мире , США , Светлана Тихановская , Майкл Помпео , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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