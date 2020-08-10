США впервые прокомментировали выборы в Белоруссии 

США впервые прокомментировали состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы и назвали их несвободными и несправедливыми. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео , передает ТАСС.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии», — говорится в тексте.

Также указывается на серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания протестующих и журналистов.

США призвали власти Белоруссии уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы. Также Вашингтон осудил «продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции», а также блокирование интернета «для препятствования распространения белорусскими гражданами информации».