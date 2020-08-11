В Бресте военный развернул колонну грузовиков

Военнослужащий в Бресте отказался конфликтовать с протестующими и развернул колонну грузовиков. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.
Канал привел видеозапись общения военнослужащего с участниками акций протеста, которые встали перед грузовиками камуфляжного цвета, не давая им проехать.
«Ты с нами?» — поинтересовались протестующие.
«Я никого не ударю!» — ответил военнослужащий, махнул рукой, и колонна минимум из четырех грузовиков начала разворачиваться, уезжая.
Как сообщал «Рамблер», по данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах. Его главный оппонент Светлана Тихановская результаты не признала. В Белоруссии 9 и 10 августа прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. При этом Лукашенко заявил, что акции протеста управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».