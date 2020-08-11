В Бресте военный развернул колонну грузовиков

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Военнослужащий в Бресте отказался конфликтовать с протестующими и развернул колонну грузовиков. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.

Канал привел видеозапись общения военнослужащего с участниками акций протеста, которые встали перед грузовиками камуфляжного цвета, не давая им проехать.

«Ты с нами?» — поинтересовались протестующие.

«Я никого не ударю!» — ответил военнослужащий, махнул рукой, и колонна минимум из четырех грузовиков начала разворачиваться, уезжая.