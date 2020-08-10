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Милиция перекрыла часть проспекта Машерова в центре Минска 

РИА Новости 1 час назад
В Минске перекрыт въезд в центр города
Фото: Reuters
Правоохранительные органы перекрыли часть проспекта Машерова в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько специальных автомобилей для подавления беспорядков стоят на пересечении проспектов Машерова и Победителей, где находится стела "Минск — город-герой" — место проведения акций оппозиции. По проспекту Машерова пропускают только пассажирские автобусы и маршрутные такси.
На пересечении с улицей Сторожовской стоят экипажи ГАИ, которые требуют от автомобилистов, движущихся по проспекту в сторону стелы, разворачиваться. На улице стоят два грузовых автомобиля с бойцами внутренних войск и эвакуаторщик. В окрестностях перемещаются группы молодых людей.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы оппозиции. Согласно уточненным данным ЦИК, Александр Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Минск
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