ОМОН зачистил проспект Независимости в Минске 

ОМОН в Минске зачистил обе стороны проспекта Независимости возле торгового центра "Спектр" (северо-восточная окраина города, за МКАД), передает Sputnik Беларусь

Протестующих, которые стояли вдоль проезжей части, задержали.

Как сообщает корреспондент агентства, спецтехника уже разъезжается из района станции метро "Уручье", которое рядом с ТЦ "Спектр", людей на улицах осталось очень мало. Скандирования с балконов также фактически прекращаются. Машины беспрепятственно ездят по проезжей части.

На юго-востоке, в районе Серебрянка, протест также пошел на спад. Милиция оттеснила протестующих автомобилистов и пешеходов с проспекта Рокоссовского. Во время зачистки участники акции протеста атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла. Сейчас там находится спецтехника, однако участников беспорядков уже не видно.

Собравшихся у ТЦ "Магнит" и на проспекте Дзержинского на юго-западе Минска разогнали резиновыми пулями.