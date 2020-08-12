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ОМОН зачистил проспект Независимости в Минске 

РИА Новости и ещё 18 15 минут назад
ОМОН зачистил проспект Независимости в Минске
Фото: ТАСС
ОМОН в Минске зачистил обе стороны проспекта Независимости возле торгового центра "Спектр" (северо-восточная окраина города, за МКАД), передает Sputnik Беларусь.
Протестующих, которые стояли вдоль проезжей части, задержали.
Как сообщает корреспондент агентства, спецтехника уже разъезжается из района станции метро "Уручье", которое рядом с ТЦ "Спектр", людей на улицах осталось очень мало. Скандирования с балконов также фактически прекращаются. Машины беспрепятственно ездят по проезжей части.
На юго-востоке, в районе Серебрянка, протест также пошел на спад. Милиция оттеснила протестующих автомобилистов и пешеходов с проспекта Рокоссовского. Во время зачистки участники акции протеста атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла. Сейчас там находится спецтехника, однако участников беспорядков уже не видно.
Собравшихся у ТЦ "Магнит" и на проспекте Дзержинского на юго-западе Минска разогнали резиновыми пулями.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. В ходе беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там в понедельник вечером погиб один митингующий.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ИА Sputnik , Минск
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