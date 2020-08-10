Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК 

Lenta.ru 43 минуты назад
Главную соперницу Александра Лукашенко Светлану Тихановскую удерживают в здании ЦИК против ее воли. Об этом сообщает штаб оппозиционерки через свой Telegram-канал «Страна для жизни».
КГБ сообщил о покушении на Тихановскую
Тихановская зашла в избирком, чтобы занести документы, какие именно — не уточняется.

«Адвокат вышел, а она нет. Куда пропала не понятно!», — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live, который является одним из координирующих протесты ресурсов, отмечается, что информация может быть провокацией.
Ранее Тихановская собиралась на мирный протест в Минске вместе с остальными, однако затем отказалась от этой идее. В объединенном штабе оппозиции объяснили «Ленте.ру», что это было командное решение, принятое ради безопасности политика.
В Белоруссии уже второй день идут уличные бои силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.
Последние новости
КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян
Комментарии 5
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Степан Путило , Центризбирком России , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение