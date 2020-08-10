США отреагировали на события в Белоруссии

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США глубоко обеспокоены из-за ситуации вокруг выборов в Белоруссии 

Газета.Ru 48 минут назад
В Белом доме выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, развернувшейся вокруг президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявила пресс— секретарь Белого дома Кейли Макинэни, цитирует ТАСС.
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По ее словам, Соединенные Штаты следят за ситуацией в Белоруссии. В стране считают, что избирательный процесс был омрачен рядом событий:

"Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов", — добавила Макинэни.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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