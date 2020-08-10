США отреагировали на события в Белоруссии

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По ее словам, Соединенные Штаты следят за ситуацией в Белоруссии. В стране считают, что избирательный процесс был омрачен рядом событий:

"Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов", — добавила Макинэни.