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Сербия задумала купить китайскую систему ПВО вместо С-300 и разозлила США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Как Сербии удалось разозлить США
Фото: Cristian Cristel / Xinhua / Zuma / Global Look Press
Заявление президента Сербии Александра Вучича о возможном приобретении Белградом китайских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HQ-22 (FK-3 в экспортном варианте) вместо российских С-300 разозлило США.
Во вторник Вучич опроверг сообщения СМИ, согласно которым Сербия, которая усиливает свои вооруженные силы в основном за счет российской техники, закупила китайские FK-3. Однако он подтвердил, что Белград рассматривает такую возможность.
В ответ на это посольство США в Белграде заявило, что «закупка военной и оборонной техники является суверенным решением страны. Однако правительство (Сербии) должно осознавать краткосрочные и долгосрочные риски и затраты, связанные с ведением бизнеса с китайскими компаниями», пишет Defense News.
США предостерегли, что такие сделки с Пекином могут поставить под угрозу провозглашенные цели Сербии по членству в Европейском союзе. «Закупки должны соответствовать заявленной политической цели Сербии — большой европейской интеграции. Альтернативные поставщики, не зависящие от авторитарных режимов, предлагают оборудование, которое одновременно способно удовлетворить потребности Сербии в обороне и сопоставимо по качеству и стоимости», — говорится в заявлении американского посольства.
В ответ на это Вучич заявил:

«Каждый раз, когда мы хотим что-то купить, кто-то выступает против».

«Китайская ракетная система FC-3, о закупке которой мы думаем, не входит в список санкций американского министерства, поэтому мы рассматриваем предупреждение США по этому поводу, в первую очередь, как политическое», — заявил Вучич, пишет ИА «Красная весна».

Он добавил, что решение о покупке китайского вооружения Сербия будет принимать как суверенное государство, соблюдая свои жизненно важные интересы.
Глава Евразийского форума безопасности, генерал в отставке Митар Ковач заявил, что из-за поставок российского вооружения для армии Сербии власти этой балканской страны уже длительное время терпят давление Запада. По словам эксперта, давление на сербское руководство только усилилось после того, как Белград обзавелся модернизированными истребителями МиГ-29 и самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) Панцирь-С. Ковач напомнил, что некоторые официальные лица влиятельных стран Запада даже пригрозили Сербии санкциями, пишет Regnum.

«Лично мне кажется, что сербские власти тогда уступили под давлением и приняли решение купить китайскую систему ПВО FK-3 вместо российской С-300 или С-400. Это было плохое решение по нескольким причинам. В первую очередь, речь идет о ракетной системе с более слабыми характеристиками. Затем надо учитывать такие моменты как логистика, обучение военных, которые будут управлять системой, командование… В сравнении с русскими системами китайская FK-3 менее эффективна, и ее сложнее увязать в единую систему ПВО», — считает Ковач.

Эксперт полагает, что с подобными проблемами армия Сербии уже столкнулась при покупке французской ракетной системы «Мистраль», которая на самом деле и не была ей нужна.

«Это было скорее политическое, а не военное решение, и поэтому такая проблема и возникла. Теперь обсуждается закупка 20 американских легких бомбардировщиков Т-7, что тоже является политическим расчетом и никак не связано с потребностями армии. Хорошо было бы, если бы в Сербии при закупках вооружения и военного оборудования больше уважали слово и потребности армии», — подытожил Ковач.

Как сообщали в начале августа СМИ со ссылкой на блог Balkanska bezbednosna mreza, Сербия закупила китайский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) HQ-22 (FK-3 в экспортном варианте) вместо российских С-300. Поступление FK-3 на сербский рынок является особенно ценным для Китая, поскольку ранее такие ЗРК поступали на вооружение лишь азиатских союзников Пекина.
Напомним также, что в июне Сербия получила шесть китайских ударных и разведывательных беспилотников CH-92A. Это сделало Сербию первой европейской страной с китайскими беспилотными летательными аппаратами.
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Комментарии
В мире , Оружие , Статьи , Александр Вучич , ЕС , ИА REGNUM , Сербия , США
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