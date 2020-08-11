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В ООН прокомментировали ситуацию с протестами в Белоруссии 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Фото: Reuters
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что в организации обеспокоены ситуацией с протестами в Белоруссии. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы, конечно же, следим за ситуацией в Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены известием о том, что во время столкновений погиб один протестующий, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих», — заявила она.

Тросселл добавила, что в ООН неоднократно призывали белорусские власти «обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирных собраний и объединений».
По её словам, любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам необходимости и соразмерности.
Также она заявила, что вызывают озабоченность серьёзные ограничения на доступ к интернету в Белоруссии.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны готовят общую реакцию на события в Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Жозеп Боррель , ЕС , Управление ООН по правам человека , ООН , МВД
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