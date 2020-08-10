КГБ сообщил о покушении на Тихановскую 

Как заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик , из объединенного штаба оппозиции была получена информация о том, что там опасаются провокаций и покушения на жизнь кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской. Одновременно с этим в МВД перехватили сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».

«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства», — рассказал Вакульчик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , в свою очередь, поручил организовать охрану объединенного штаба оппозиции. На охрану Тихановской и ее соратников были направлены 120 человек.

«Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — отметил глава КГБ.

Как писал «Рамблер», ранее Александр Лукашенко заявлял, что штаб оппозиции был взят под охрану после получения оперативной информации о готовящихся провокациях.

«Не дай бог, отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану», — сказал белорусский президент.

При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не обращались за помощью к властям.