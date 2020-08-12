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В Минске задержан «координатор» беспорядков 

Артём Кульша и ещё 52 17 минут назад
Минск заявил об аресте «координатора» беспорядков
Фото: globallookpress.com
Рецидивист раздавал деньги участникам акций протеста в Минске и был за это задержан. Об этом сообщает БЕЛТА.
Массовые акции протеста, как сообщал «Рамблер», начались в городах Белоруссии 9 августа после окончания голосования на выборах президента страны. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
Сегодня в Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили БЕЛТА, что мужчина, который неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылку особо опасных психотропных веществ (уголовное преступление), раздавал деньги участникам протестов в районе торгового центра «Дана Молл» в Минске.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его за это. В ходе задержания мужчина оказал активное сопротивление, сломав нос одному из правоохранителей. После задержания в его рюкзаке было обнаружено свыше 10 тысяч долларов, предназначавшихся для выплаты протестующим
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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