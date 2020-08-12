Минск заявил об аресте «координатора» беспорядков

Рецидивист раздавал деньги участникам акций протеста в Минске и был за это задержан. Об этом сообщает БЕЛТА.

Массовые акции протеста, как сообщал «Рамблер», начались в городах Белоруссии 9 августа после окончания голосования на выборах президента страны. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей.

Сегодня в Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили БЕЛТА, что мужчина, который неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылку особо опасных психотропных веществ (уголовное преступление), раздавал деньги участникам протестов в районе торгового центра «Дана Молл» в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его за это. В ходе задержания мужчина оказал активное сопротивление, сломав нос одному из правоохранителей. После задержания в его рюкзаке было обнаружено свыше 10 тысяч долларов, предназначавшихся для выплаты протестующим