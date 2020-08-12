Минск задержал платившего за беспорядки человека

Милиция Минска сделала заявление о задержании некоего мужчины, который якобы платил за устроенные беспорядки. В его рюкзаке были найдены $10 тыс., которые задержанный должен был раздать участникам протестов.

Милиционеры подробно описали саму процедуру задержания неизвестного: он якобы оказал «активное сопротивление» силовикам и даже сломал одному из них нос, пишет БелТА.

При доставлении в отдел милиции была выяснена личность задержанного, который имел судимость за сбыт психотропных веществ, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. В настоящий момент ведутся следственные действия.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии третий день. Люди недовольны победой на выборах президента Александра Лукашенко . Задержаны порядка трёх тысяч человек, пострадали десятки силовиков и демонстрантов.