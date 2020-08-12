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Минск сообщил о задержании человека, платившего за беспорядки 

News.ru и ещё 51 11 минут назад
Минск задержал платившего за беспорядки человека
Фото: globallookpress.com
Милиция Минска сделала заявление о задержании некоего мужчины, который якобы платил за устроенные беспорядки. В его рюкзаке были найдены $10 тыс., которые задержанный должен был раздать участникам протестов.
Милиционеры подробно описали саму процедуру задержания неизвестного: он якобы оказал «активное сопротивление» силовикам и даже сломал одному из них нос, пишет БелТА.
При доставлении в отдел милиции была выяснена личность задержанного, который имел судимость за сбыт психотропных веществ, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. В настоящий момент ведутся следственные действия.
Акции протеста продолжаются в Белоруссии третий день. Люди недовольны победой на выборах президента Александра Лукашенко. Задержаны порядка трёх тысяч человек, пострадали десятки силовиков и демонстрантов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские журналисты Игорь Рогов и Артём Важенков проходят подозреваемыми по делу об участии в беспорядках в Минске. Следственный комитет республики подтвердил статус россиян.
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Комментарии
В мире , СНГ , Игорь Рогов , Александр Лукашенко , СКР , Минск
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