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Правительство Ливана объявило об отставке в полном составе 

RTVI 1 час назад
Правительство Ливана уходит в отставку
Фото: ТАСС
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе на фоне протестов в Бейруте. Об этом после заседания 10 августа сообщил министр здравоохранения Хамад Хасан.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — цитирует министра ТАСС.

Решение приняли на фоне протестов в Бейруте, которые начались после взрыва селитры в порту. По последней оценке, пострадали больше шести тысяч человек 200 — погибли.
До этого о своей отставке объявили министры юстиции, финансов, информации, окружающей среды и административного развития.
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В мире , Хасан Диаб , ИТАР-ТАСС , Бейрут , Ливан
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