Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе на фоне протестов в Бейруте . Об этом после заседания 10 августа сообщил министр здравоохранения Хамад Хасан.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — цитирует министра ТАСС.

Решение приняли на фоне протестов в Бейруте, которые начались после взрыва селитры в порту. По последней оценке, пострадали больше шести тысяч человек 200 — погибли.

До этого о своей отставке объявили министры юстиции, финансов, информации, окружающей среды и административного развития.