Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии 

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«Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%.

Кроме того, Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Кроме того, штаб Тихановской уже подготовил жалобу в Центризбирком страны о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.