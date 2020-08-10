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Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Фото: Reuters
Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком, сообщили в понедельник в белорусском ЦИК.

«Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%.
Кроме того, Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Кроме того, штаб Тихановской уже подготовил жалобу в Центризбирком страны о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.
К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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