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Глава ПАСЕ оценил прошедшие в Белоруссии выборы президента 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В ПАСЕ оценили выборы в Белоруссии
Фото: Reuters
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс прокомментировал прошедшие в Белоруссии выборы президента.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ПАСЕ.

«Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после окончания голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми», — указал он.

По его словам, в рамках избирательного процесса в Белоруссии «кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие выборы.
10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Лукашенко набирает 80,23% голосов.
При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Совет Европы , Центризбирком России
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