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Демонизация России выдыхается: что США могут предложить ей на смену 

ТАСС 41 минуту назад
Демонизация России выдыхается: что будут делать США
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
В марте 2014 года, когда "крымская весна" была еще в самом начале, патриарх американской геостратегии Генри Киссинджер предупредил, что "для Запада демонизация Владимира Путина — это не политика, а алиби за ее отсутствие". С тех пор антироссийская вакханалия не прекращается, но теперь, похоже, даже главные ее инициаторы, американские демократы, начинают понимать, что реальная политика в отношениях с Москвой все же нужна.
"Политическая злость"
Сразу после воссоединения Крыма с Россией США и их союзники объявили, что не приедут в Сочи на саммит "Большой восьмерки". Я работал тогда в Вашингтоне и помню, как наши дипломаты в ответ шутливо ворчали вполголоса, мол, "напугали ежа голым задом".
Люди храбрились, но и ежились. Понимали, что это только начало, а дальше мало не покажется.
Не показалось. После первого символического жеста демократическая администрация Барака Обамы принялась целенаправленно разрушать двусторонние отношения. Потрудились капитально, благо план работ был перед глазами в виде всеобъемлющей президентской комиссии по сотрудничеству. Как прежде по крохам собирали вслед за предшественниками, так потом педантично и разрушили, одновременно затягивая петли всевозможных карательных санкций.
В России по этому поводу говорят: не будь Крыма и Украины, у "заклятых друзей" за океаном нашлись бы другие поводы для придирок. Реальная причина — в "излишней" нашей самостоятельности, за нее и расплачиваемся. В целом я с этим согласен, хотя, конечно, конкретика тоже имеет значение. "Звоночки" звучали и до Крыма, например в истории с американским диссидентом Эдвардом Сноуденом.
Как бы то ни было, после погрома, учиненного командой Обамы в американо-российских отношениях, за океаном нас все сильнее не любят. Это психологически понятно: люди вообще опасаются и недолюбливают тех, кому сами причинили вред. Знаю даже по себе: меня вот три года назад без всяких оснований лишили в Вашингтоне рабочей журналистской визы, а теперь и в Москве американские дипломаты "в упор не видят", хотя, казалось бы, обижаться надо мне на них, а не наоборот.
Ну, им же хуже, я считаю. Как мне рассказывали, в посольстве США в Москве сейчас вообще "класс игры невысокий". Люди, заботящиеся о карьере, туда не едут: бесперспективно. А работающие стараются действовать строго по инструкции и по прецеденту, по принципу "как бы чего не вышло". Вот ничего и не выходит.
Все-таки вляпались
Прописные истины я повторяю ради вывода, который, по-моему, тоже самоочевиден. Изо всех сил стараясь навредить России, американцы в конечном счете, как это у них называется, "выстрелили в ногу" сами себе.
Мне, собственно, кажется, что это вообще универсальное правило: никакое воздействие извне не в состоянии повредить людям больше, чем они порой вредят себе сами. Приятель из Нью-Йорка прислал шутку, гуляющую в последнее время в американских соцсетях: "Если бы США увидели, что США творят в США, то США вторглись бы в США, чтобы спасти США от США".
Главным политическим девизом Обамы был лозунг "Не вляпываться в дерьмо по глупости". В отношениях с Россией эта заповедь была нарушена, причем, как мне кажется, во многом из-за личных обид американского лидера, которого сильно раздражали невыгодные для него сравнения с российским коллегой. Заедало его, что приходится смотреть на того снизу вверх.
При этом, конечно, самый большой ущерб и самой Америке, и ее отношениям с Россией нанесла попытка демократов доказать, будто республиканец Дональд Трамп победил на выборах 2016 года благодаря вмешательству Москвы. Подтвердить "сговор" не удалось, и охота на ведьм может еще аукнуться самим ее организаторам.
В любом случае стремление оппозиции обнулить итоги выборов углубило социально-политический раскол в США до уровня, сравнимого с идеологической и информационной гражданской войной, и превратило отношения с Россией в фактор американской внутриполитической жизни. Атмосфера в этих отношениях была окончательно отравлена.
Призыв 103
И вот только теперь, в преддверии новых выборов, за океаном зазвучали слова о том, что атмосферу эту все-таки нужно оздоравливать. Что это необходимо самим США да и всему миру.
Самый показательный пример — открытое письмо "Пора переосмыслить политику в отношении России", опубликованное на днях в журнале Politico. Авторами выступили шесть видных специалистов — Роуз Готтемюллер, Томас Грэм, Роберт Легволд, Томас Пикеринг, Джон Хантсман и Фиона Хилл, но к их призыву присоединилась и сотня других авторитетов, начиная с отставного госсекретаря Джорджа Шульца, бывшего министра обороны Уильяма Перри и экс-министра энергетики Эрнеста Мониса.
Уже по этому списку видно, что состав группы — двухпартийный и чрезвычайно авторитетный. Я бы сказал, что это "голос разума" американских центристов, имеющих и практический опыт работы на самых ответственных государственных и дипломатических постах. Грэм и Хилл были советниками президентов США по России, Хантсман и Пикеринг — послами в Москве, Готтемюллер — заместителем госсекретаря США и заместителем генсека НАТО.
Письмо начинается с констатации того, что "американо-российские отношения зашли в опасный тупик, угрожающий национальным интересам США". "Риск военной конфронтации, способной перерасти в ядерную, вновь стал реальным, — предупреждают эксперты. — Мы дрейфуем в сторону опасной гонки ядерных вооружений, а наш внешнеполитический арсенал сузился в основном до ответных шагов, санкций, публичного пристыжения и резолюций Конгресса. Глобальная пандемия COVID-19 и вызванный ею серьезный экономический спад по всему миру не только не подстегнули сотрудничество, но и, наоборот, усугубили нынешнюю нисходящую траекторию".
Конечно, в послании и в помине нет речи о том, чтобы идти на какие-либо уступки Москве. Авторы исходят из того, что стратегический подход США к России в своей основе должен быть примерно таким же, как в годы классической холодной войны, и сочетать в себе "сбалансированную приверженность сдерживанию и разрядке".
Но они призывают к продлению действующего договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3); приданию большей "гибкости" санкционной политике США, чтобы гайки можно было не только затягивать, но и ослаблять; в целом — к "вовлечению России в серьезный и устойчивый стратегический диалог, адресованный глубинным источникам недоверия и враждебности и вместе с тем сфокусированный на крупных и безотлагательных вызовах, с которыми обе страны сталкиваются в сфере безопасности".

"Слишком часто мы ошибочно воспринимаем дипломатические контакты как награду за хорошее поведение, — пишут американцы. — Между тем на самом деле они нужны для продвижения наших интересов и передачи жестких посланий".

Схожие мысли мне в свое время доводилось слышать и от легендарного вашингтонского аппаратчика Брента Скоукрофта. Отставной генерал, служивший помощником по национальной безопасности при двух президентах и с тех пор считавшийся образцом правильной работы на этом посту, всегда проводил различие между ценностями и национальными интересами США и подчеркивал необходимость ладить с Россией. На прошлой неделе он умер на 96-м году жизни, и его имени нет в числе 103 подписавших открытое письмо, но по смыслу оно, конечно, должно там присутствовать.
Кадровый резерв демократов
Публикация в сегодняшнем Вашингтоне подобного послания сама по себе любопытный и важный сигнал, адресованный как внешней, так и в первую очередь внутренней аудитории. Письмо бросает вызов устоявшемуся за последние годы безоговорочно антироссийскому консенсусу и подкрепляет мысль Киссинджера о том, что демонизация оппонента — это еще не политика.
И сигнал этот — не единственный. Например, ключевой внешнеполитический советник вероятного кандидата Демпартии в президенты страны Джозефа Байдена — Энтони Блинкен — на днях заявил, что в случае победы на выборах Байден готов был бы продлить ДСНВ-3. С этим пришлось бы поспешить: срок действия договора истекает уже в феврале будущего года.
Я также отметил для себя, что о необходимости корректировки подхода США к России написала недавно Виктория Нуланд в Foreign Affairs, а до нее — Майкл Карпентер и Спенсер Бойер в Foreign Policy. Опус последних был озаглавлен "Американцам и русским надо быть друзьями — даже если их страны не дружат".
Конечно, любые слова о "дружбе" со стороны этих людей надо брать в большие кавычки. По сути, речь идет об уловке, использовавшейся агитпропом США еще в советские времена: давайте, мол, будем "дружить" с народом, особенно с молодежью, против "режима". Некоторые специалисты в Москве воспринимают это как чистый троллинг, на который лучше вообще не обращать внимания.
Но обращать его надо, даже если на авторах, с точки зрения их собственного отношения к России, действительно пробы негде ставить. Нуланд, которая в администрации Обамы была помощником госсекретаря США, — одна из тех, кто как раз и довели американо-российские отношения до их нынешнего состояния. Как сказал мне недавно один высокопоставленный иностранный дипломат в Москве, в таком качестве она хорошо известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Сейчас эта дама, судя по всему, просто напомнила о себе своей статьей в преддверии выборов.
Что касается Карпентера и Бойера, они при Обаме занимали в вашингтонской иерархии служебное положение на ступеньку ниже Нуланд (один в Пентагоне, другой в Госдепе), но теперь, по свидетельству Foreign Policy, вместе с экс-сотрудницей СНБ США Джулиэнн Смит отвечают за европейское направление в неформальном внешнеполитическом аппарате, сформированном при "теневом правительстве" Байдена.
Согласно публикации, этот аппарат охватывает уже свыше 2 тыс. человек, поделенных на два десятка рабочих групп. Пока эти люди просто стараются подпитывать идеями ближайшее окружение Байдена, "включая Блинкена, Джейка Салливэна, Эврил Хейнс, Брайана Маккеона и Джули Смит", и привлекать к себе его внимание. Но в случае победы демократа на выборах они "могут получить посты старшего и среднего уровня в администрации", — пишет журнал.
"Козел отпущения"
Тогда и рекомендации их могут быть востребованы на практике, тем более что желание оставить свой след в американской внешней политике у Байдена заведомо присутствует, а времени будет немного. В силу возраста, по мнению аналитиков, он изначально претендует почти наверняка лишь на один президентский срок.
Кстати, поскольку уж я упомянул о возрасте, напомню, что на днях исполняется 90 лет Джорджу Соросу. В нашей отечественной демонологии американских демократизаторов он стоит куда выше Нуланд, а в нынешней предвыборной гонке в США не раз удостаивался прямых личных нападок со стороны Трампа. Популярное в англоязычном мире сетевое издание для ученых Conversation недавно напечатало комментарий о том, "как Трамп попытается превратить Сороса в козла отпущения, чтобы добиться переизбрания".
Мне, однако, всегда казалось, что Дьердь Шварц, родившийся в 1930 году в Будапеште и волею судеб ставший со временем Джорджем Соросом, не так страшен, как его малюют. Я с ним не раз сталкивался по работе и помню в основном, как он сетовал на неудачи своих инвестиционных проектов в России, в частности с вложениями в "Связьинвест".
А в далеком 1997 году он жаловался и на то, что его фонд лишили в Белоруссии налоговых льгот, полагающихся некоммерческим благотворительным организациям. "По сути, это означает, что половину денег, которые я выделяю на финансирование своих программ, забирают в госказну, — сказал мне тогда американский миллиардер. — Это меня не устраивает. Если положение не изменится, работу придется свернуть".
Источники дезинформации
На самом деле и тогда, и теперь власти США преспокойно продвигают свои либерализаторские прожекты на постсоветском пространстве с помощью госструктур, не особо нуждаясь в "фиговых листках" наподобие фондов Сороса. Буквально только что госсекретарь Майкл Помпео с помпой объявил, что его ведомство хочет более чем удвоить в 2021 финансовом году ассигнования на так называемый Центр глобального взаимодействия. Средства (в общей сложности $138 млн) должны быть направлены в основном на противодействие российской пропаганде.
Что ж, вольно американцам деньги тратить. Напомню лишь, что центр создавался еще при Обаме. И что его куратор, в то время замгоссекретаря США по публичной дипломатии Ричард Стенгел позже написал о своей работе книжку с красноречивым названием "Информационные войны. Как мы проиграли глобальную битву против дезинформации и что нам с этим делать". Кстати, среди источников дезинформации наряду с заморскими супостатами в книжке фигурировал… президент Трамп.
Напоследок добавлю, что нам всем стоит, по-моему, более чутко воспринимать знаки судьбы. У Всевышнего хорошее чувство юмора. Он ведь когда еще намекнул, что затея с "перезагрузкой" американо-российских отношений при Обаме была безнадежной. Вот и кончилось все "перегрузкой", как и было написано на знаменитой кнопке, привезенной Хиллари Клинтон в подарок Сергею Лаврову.
Опростоволосилась тогда, конечно, не одна Хиллари, а вся демократическая администрация. Это же сам Обама мечтал о том, чтобы перезагрузка отношений с Россией стала коронным бриллиантом его внешнеполитического наследия. А в итоге получил мельничный жернов перегрузки, который и утянул это наследие на дно того "вашингтонского болота", о котором любит вспоминать Дональд Трамп.
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В мире , Политика , Генри Киссинджер , Брайан Маккеон , Джон Хантсман , Энтони Блинкен , Майкл Помпео , Томас Грэм , Майкл Карпентер , Эдвард Сноуден , Хиллари Клинтон , Уильям Перри , Джозеф Байден , Брент Скоукрофт , Фиона Хилл , Виктория Нуланд , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Джордж Сорос , Пентагон , Госдеп США , Администрация США , НАТО , Foreign Policy , Москва , Нью-Йорк , Республика Крым , США , Сочи
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